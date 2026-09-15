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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي: ولي العهد يتوجه في زيارة إلى مصر

ولي العهد السعودي والرئيس السيسي
ولي العهد السعودي والرئيس السيسي
القسم الخارجي

أعلن الديوان الملكي السعودي عن توجه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة عمل، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، يلتقي ولي العهد خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. 

وتأتي الزيارة في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة، ما يمنح اللقاء المصري السعودي أهمية خاصة على صعيد التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، فضلًا عن الملفات الثنائية بين القاهرة والرياض.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي آفاق تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية.

وتحظى الملفات الاقتصادية والاستثمارية بأهمية متزايدة في العلاقات المصرية السعودية، مع تنامي حجم الشراكة بين البلدين وتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري والمشروعات المشتركة.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن الزيارة تضع قضايا التجارة والاستثمار والطاقة ضمن الملفات البارزة محل الاهتمام. 

كما تعكس الزيارة حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق المباشر، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات تتطلب مواقف عربية منسقة تجاه القضايا ذات الأولوية.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي في القاهرة، فيما أكدت المصادر الرسمية السعودية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا المشتركة.

وتحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة دلالات سياسية واقتصادية، باعتبارها امتدادًا لمسار التشاور المستمر بين البلدين، وتأكيدًا على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وأهميتها في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي.

السيسي السعودية الرئيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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