الحكومة الإيطالية تعتزم إلغاء ضريبة الطرق للمركبات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم إلغاء ضريبة الطرق المفروضة على المركبات الصغيرة والمتوسطة؛ بما في ذلك السيارات والدراجات النارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيلغي واحدة من أكثر الضرائب التي يكرهها الإيطاليون.

وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء الإيطالي بصدد الموافقة على إلغاء ضريبة ملكية المركبات للسيارات ذات المحركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الفئات التي تستخدمها العائلات بشكل واسع في تنقلاتها اليومية.

كما يشمل هذا الإعفاء الدراجات النارية، مع مراعاة أن لكل مواطن الحق في الاستفادة من هذا الإعفاء لمركبة واحدة فقط، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يشمل جميع الدراجات النارية وأكثر من 70% من السيارات الموجودة حاليا على الطرق، ليصل إجمالي عدد المركبات المشمولة بالقرار إلى نحو 14.5 مليون مركبة.

وأشارت ميلوني إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي المرتبط بامتلاك سيارة أو دراجة نارية عن شريحة واسعة من الإيطاليين، قائلة: "اليوم، تلغي الحكومة واحدة من أكثر الضرائب التي يكرهها الإيطاليون".