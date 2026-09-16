تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد إبراهيم، أحمد خضري، محمود جهاد، آدم كايد، أحمد شريف، وناصر منسي.