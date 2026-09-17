شريف مدحت: نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات هيئة الإسعاف وتحسين الخدمة

قال الدكتور شريف مدحت رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، إنّ عدد العاملين في هيئة الإسعاف يبلغ نحو 13 ألف موظف، ويشكل المسعفون والسائقون الجزء الأكبر منهم، مشيرًا إلى أنهم الأبطال الموجودون خلف الكاميرات وبعيدًا عن الأضواء.

وأوضح أن الهيئة طورت منظومة التدريب، فبعد أن كانت تعتمد على حقائب تدريبية لتدريب المسعفين عن طريق الأطباء والمشرفين في الهيئة، اتجهت إلى اعتماد مراكز التدريب باعتمادات دولية لمواكبة التطور العالمي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج البعد الرابع، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هيئة الإسعاف حصلت على شهادات اعتماد دولية من جمعية القلب الأمريكية، وجمعيات في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا، بما يتيح تأهيل المسعفين بالمستوى التدريبي نفسه الموجود خارج مصر. كما بدأت الهيئة شراكات مع دول خارج مصر، أبرزها ألمانيا واليابان، موضحًا أن اليابان شهدت تدريب جزء من الفرق الطبية المصرية هناك، لتعود وتنقل تجربة التدريب إلى باقي المسعفين في مصر.

وأشار الدكتور شريف مدحت إلى أن هيئة الإسعاف تعمل حاليًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القديمة، من خلال مركز البيانات الذي يحتوي على البيانات الخاصة بالحالات والمكالمات ونقل المصابين ونوعية الحوادث وأماكن وقوعها.

وأوضح أن العمل يهدف إلى الاستفادة من تحليل هذه البيانات في تحديد أكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث، ومعرفة طبيعة الإصابات، وتحسين مستوى الاستجابة، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمة.