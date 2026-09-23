قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروس البحر تخطف الأنظار في مرسى علم.. ظهور نادر تحت الماء
بث مباشر.. «خريجي الأزهر» تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة وتعلن مبادرات جديدة لدمج الأشخاص الصم
فصل الخريف بدأ.. الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء
في أول أيام الخريف.. الطقس حار رطب نهاراً والعظمى بالقاهرة 33 درجة
محمد حمزة: تمثيل مصر كان اختياري.. وأحلم بذهبية العالم وأولمبياد لوس أنجلوس
بلغة الإشارة.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم| فيديو
وزير الإسكان الفلسطيني: نحو مليوني فلسطيني يعيشون في 30% من مساحة قطاع غزة
القبض على 8 أشخاص يستغلون 10 أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
هدية الرئيس لأبناء الصعيد.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج
بكام النهاردة؟.. الريال السعودي يتراجع في البنوك وهذا أعلى سعر للبيع
مرموش وهيثم وأزمة رأس الحربة.. كيف يحل حسام حسن لغز هجوم منتخب مصر أمام أنجولا؟
مهيب عبدالهادي يكشف موقف بيراميدز من ضم ياسر إبراهيم.. والعلاقات مع الأحمر جيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السعودية تدخل عالم السيارات بسيارة محلية الصنع

سيارات Ceer
سيارات Ceer
عزة عاطف

كشفت علامة (Ceer) السعودية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن طرازها الإنتاجي الجديد «إكسوبوت» بنسختيه السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، 

لتنتقل من مرحلة الاختبارات والتصاميم إلى تقديم طرازات واقعية ذات مظهر مستقبلي يماثل السيارات الاختبارية. وسيجري تصنيع هذه السيارات في المصنع المخصص للشركة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تجمع المركبات الجديدة بين التصميم الخارجي المبتكر والمنظومات الميكانيكية ذات الأداء العالي.

أكبر زجاج أمامي في سيارة إنتاجية وتجهيزات مقصورة متطورة

تتميز سيارات «إكسوبوت» بتصميم خارجي مائل بزاوية حادة يمتد فيه الزجاج الأمامي بشكل ممتد ومباشر نحو غطاء المحرك، حيث سجلت السيارة أطول زجاج أمامي لسيارة إنتاجية بطول يبلغ 2.4 متر (94.4 بوصة). 

وتكتمل الواجهة الخارجية بأضواء نهارية ومصابيح حادة، مع مصد أمامي أكثر صلابة في نسخة SUV. 

وتضم المقصورة الداخلية شاشة عرض ممتدة بعرض 48 بوصة توفر واجهة معلوماتية متكاملة، إلى جانب عجلة قيادة مستوحاة من مقاود الطائرات (Yoke).

أرقام أداء فائقة بمنظومة ثلاثية المحركات

تعتمد الفئة الأعلى تجهيزًا من «إكسوبوت» على 3 محركات كهربائية توفر قوة إجمالية تصل إلى 1111 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1500 نيوتن/متر. 

وتتيح هذه المنظومة لنسخة السيدان التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.1 ثانية فقط مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة، بينما تتسارع نسخة SUV خلال 2.4 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة. 

وتصل السيارة في البداية عبر إطلاق خاص تحت اسم «الإصدار الأول» (First Edition) بقوة 850 حصانًا وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، مما يتيح للنسخة السيدان التسارع خلال 2.6 ثانية ولنسخة SUV خلال 2.9 ثانية.

Ceer

بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة وبنية شحن فائقة السرعة

تعتمد كافة الفئات على بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 670 كم في النسخة السيدان ونحو 560 كم في نسخة SUV. 

وبفضل اعتماد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، يمكن إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة، مما يقلل أوقات الانتظار ويمنح السائقين تجربة تنقل أكثر سلاسة على الطرق الطويلة.

سيارات سير
سيارات Ceer سير إكسوبوت سيارات سير سيارات كهربائية 2026 سيارات السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على أدمن صفحة بيع الشهادات الرسمية المقلدة بكفر الشيخ

المتهمة مضيفة طيران

قبول طعن مضيفة طيران تونسية وتخفيف عقوبتها من 15 إلى 7 سنوات في قضية وفاة ابنتها

أرشيفية

ضبطية في مركب.. حبس مسجل خطر بحوزته حشيش وأسلحة بأوسيم

بالصور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد