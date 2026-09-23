السعودية تدخل عالم السيارات بسيارة محلية الصنع

كشفت علامة (Ceer) السعودية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن طرازها الإنتاجي الجديد «إكسوبوت» بنسختيه السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)،

لتنتقل من مرحلة الاختبارات والتصاميم إلى تقديم طرازات واقعية ذات مظهر مستقبلي يماثل السيارات الاختبارية. وسيجري تصنيع هذه السيارات في المصنع المخصص للشركة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تجمع المركبات الجديدة بين التصميم الخارجي المبتكر والمنظومات الميكانيكية ذات الأداء العالي.

أكبر زجاج أمامي في سيارة إنتاجية وتجهيزات مقصورة متطورة

تتميز سيارات «إكسوبوت» بتصميم خارجي مائل بزاوية حادة يمتد فيه الزجاج الأمامي بشكل ممتد ومباشر نحو غطاء المحرك، حيث سجلت السيارة أطول زجاج أمامي لسيارة إنتاجية بطول يبلغ 2.4 متر (94.4 بوصة).

وتكتمل الواجهة الخارجية بأضواء نهارية ومصابيح حادة، مع مصد أمامي أكثر صلابة في نسخة SUV.

وتضم المقصورة الداخلية شاشة عرض ممتدة بعرض 48 بوصة توفر واجهة معلوماتية متكاملة، إلى جانب عجلة قيادة مستوحاة من مقاود الطائرات (Yoke).

أرقام أداء فائقة بمنظومة ثلاثية المحركات

تعتمد الفئة الأعلى تجهيزًا من «إكسوبوت» على 3 محركات كهربائية توفر قوة إجمالية تصل إلى 1111 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1500 نيوتن/متر.

وتتيح هذه المنظومة لنسخة السيدان التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.1 ثانية فقط مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة، بينما تتسارع نسخة SUV خلال 2.4 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.

وتصل السيارة في البداية عبر إطلاق خاص تحت اسم «الإصدار الأول» (First Edition) بقوة 850 حصانًا وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، مما يتيح للنسخة السيدان التسارع خلال 2.6 ثانية ولنسخة SUV خلال 2.9 ثانية.

Ceer

بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة وبنية شحن فائقة السرعة

تعتمد كافة الفئات على بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 670 كم في النسخة السيدان ونحو 560 كم في نسخة SUV.

وبفضل اعتماد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، يمكن إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة، مما يقلل أوقات الانتظار ويمنح السائقين تجربة تنقل أكثر سلاسة على الطرق الطويلة.