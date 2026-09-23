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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | نيسان روج هايبرد 2027 تستعد لمواجهة تويوتا RAV4 بقوة.. بي واي دي تقترب من تصنيع السيارات الكهربائية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت مجموعة فولكس فاجن في أمريكا الشمالية عن استدعاء 208,724 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من طرازات «فولكس فاجن» و«أودي».

كشفت شركة نيسان عن تفاصيل طراز «روج الهجين 2027» المخصص للأسواق الأمريكية، حيث طرحت السيارة بأسعار تبدأ من 35,490 دولارًا للنسخة الأساسية.

طرحت سيارة «فورد إيكوسبورت» معدلة ذات 6 عجلات للبيع عبر منصة المزادات الإلكترونية «Bring a Trailer»، لتشكل واحدة من أكثر مشاريع التعديل إثارة للجدل في قطاع السيارات.

تسعى شركة (BYD) الصينية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية عبر خطة توسعية تعتمد على التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وبطارياتها، بهدف رفع قدرتها التنافسية أمام المصنعين الأوروبيين التقليديين.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاميرا أضواء فولكس فاجن فولكس فاجن تيجوان نيسان روج هايبرد 2027 فورد إيكوسبورت إيكوسبورت بي واي دي جي أي سي امباو 2027 عطل برمجي تصنيع السيارات الكهربائية

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