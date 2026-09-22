الفرق بين إم جى 7 وجي أي سي امباو 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 7 و جي أي سي امباو موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ جي أي سي امباو موديل 2027

جي أي سي امباو موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك جي أي سي امباو موديل 2027

جي أي سي امباو موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جي أي سي امباو موديل 2027

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

تستمد سيارة ام جى 7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 725 ألف جنيه .