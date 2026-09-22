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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بترجع لوحدها.. شاهد سيارة هيونداي توسان 2027 الجديدة

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
عزة عاطف

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن التفاصيل الكاملة للجيل الخامس من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة «توسان» موديل 2027 في كوريا الجنوبية. 

جاء الطراز الجديد بزيادة في الأبعاد الخارجية، حيث زاد الطول بمقدار 60 مم والعرض بمقدار 40 مم وتوسعت قاعدة العجلات بمقدار 30 مم، مما منح المقصورة الداخلية مساحات إضافية للأقدام والرأس في الصف الثاني. 

وتصل السيارة بزوايا فتح للأبواب الخلفية أكبر بمقدار 10 درجات لتسهيل الدخول والخروج. 

ولتسهيل المناورة في المساحات الضيقة مع هذه الأبعاد الأكبر، زودت هيونداي السيارة بتقنية «Memory Reverse Assist» التي تسجل المسار الذي سلكته السيارة أثناء الدخول إلى موضع التوقف، لتتولى عملية التوجيه التلقائي أثناء الرجوع للخلف دون حاجة لتدخل السائق في عجلة القيادة.

تحسينات المحركات وتعزيز قدرات المنظومة الهجينة

شهدت المنظومات الميكانيكية للسيارة تحديثات ملموسة في السوق الكوري، حيث ارتفعت قوة محرك البنزين الرباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر المزود بشاحن توربيني ونظام هجين خفيف لتصل إلى 190 حصانًا بدلاً من 177 حصانًا في الجيل السابق، مع ربطه بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات بدلاً من ناقل الحركة ثنائي التعشيق ذي السبع سرعات. 

وفي الفئة الهجينة بالكامل، ارتفعت القوة الإجمالية للمحرك سعة 1.6 لتر توربو لتصل إلى 242 حصانًا مقارنة بنحو 232 حصانًا في الطراز السابق. 

وتخطط الشركة لتقديم السيارة رسميًا في الأسواق الأمريكية خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر القادم.

تقنيات سلامة متقدمة وأنظمة لمنع الخطأ البشري

حرصت هيونداي على تزويد الجيل الجديد بكتلة كاملة من تقنيات السلامة القياسية، وفي مقدمتها نظام منع التسارع الخاطئ الذي يحدد ما إذا كان السائق قد ضغط على دواسة البنزين بالخطأ بدلاً من المكابح عند التوقف أو القيادة على سرعات منخفضة، ليقوم بتبطيء المركبة وتطبيق الفرامل تلقائيًا. 

كما اعتمدت الشركة تقنية طوارئ جديدة لفتح الأبواب تعتمد على طاقة احتياطية تضمن إمكانية فتح الأبواب إلكترونيًا حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي أثناء الحوادث، بالإضافة إلى تزويدها بنظام الترفيه المتقدم «Pleos Connect» القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

هيونداي توسان 2027
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