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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي فينيو 2027 في السعودية

هيونداي فينيو 2027
هيونداي فينيو 2027
صبري طلبه

تقدم هيونداي فينيو موديل 2027 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، مع حزمة من الفئات التي تتنوع من ناحية التجهيزات.

محرك هيونداي فينيو 2027

تعتمد فينيو 2027 على محرك بنزين سعة 1.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض DCT مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، فيما تصل القوة الناتجة عن المحرك إلى 120 حصانًا، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 172 نيوتن متر، مع تقنيات الجر الأمامي.

هيونداي فينيو 2027

أبعاد هيونداي فينيو 2027

يبلغ طول هيونداي فينيو 2027 نحو 4,000 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,800 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,650 مم، وتصل قاعدة العجلات إلى 2,520 مم، في حين يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,180 كجم.

هيونداي فينيو 2027 وأنظمة الأمان 

تضم السيارة هيونداي فينيو 2027 مجموعة من الأنظمة المرتبطة بالتحكم والسلامة، من بينها المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

وتحصل فينيو 2027 على نظام تثبيت للسرعة، إلى جانب حساسات ركن خلفية تساعد السائق عند الرجوع إلى الخلف أو التعامل مع الأماكن الضيقة، كما تتضمن السيارة كاميرا رؤية خلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

هيونداي فينيو 2027

تجهيزات هيونداي فينيو 2027

تأتي السيارة بشاشة للمعلومات والترفيه يبلغ قياسها 10.25 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتضمن التجهيزات الداخلية أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي ضمن تجهيزات المقصورة.

أسعار فينيو 2027 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فينيو 2027 في السعودية من 79,969 ريالًا، بينما تمتد أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى مستويات تتراوح بين 85,719 و92,619 ريالًا. 

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