بعد غضب الشناوي.. تامر أمين: لا نريد ضرب كرسي في الكلوب وإفساد أجواء المنتخب

علق الإعلامي تامر أمين، على الأنباء المتداولة بشأن تفكير محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في اعتزال اللعب الدولي، مؤكدًا أنه لا توجد معلومات واضحة أو وقائع معلنة تدعم هذه الأنباء.

وقال تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر قناة النهار،

إنه لا يعرف مصدر الأنباء التي ظهرت قبل انضمام لاعبي المنتخب إلى المعسكر، والتي تحدثت عن تذمر محمد الشناوي وعدم رضاه وتفكيره جديًا في اعتزال اللعب الدولي.

وتساءل عن أسباب تداول هذه الأنباء، خاصة أن محمد الشناوي، على مستوى النادي الأهلي، يشارك بصورة طبيعية ويتبادل حراسة المرمى مع مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة منح الشناوي مباريات للحفاظ على حساسية المباريات والجاهزية الفنية.

وأضاف أن تألق مصطفى شوبير اللافت في كأس العالم دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه سيصبح الحارس الأساسي للأهلي، لكنه عاد للمشاركة في بعض المباريات قبل أن يحصل محمد الشناوي على فرصته أيضًا.

وأشار تامر أمين، إلى أن الوضع داخل الأهلي يسير بصورة طبيعية، بينما لم يخض منتخب مصر حتى الآن أي مباراة في المعسكر الحالي، متسائلًا: «بناءً على إيه الكلام والتقارير اللي طالعة عن تذمر محمد الشناوي واعتراض محمد الشناوي، وإن الراجل هيرفض تمثيل مصر دوليًا بعد كده وهيعتزل اللعب دوليًا؟».

وأكد أنه لم يحدث أي موقف معلن بين محمد الشناوي وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يستند إليه الحديث عن وجود أزمة بين الطرفين، معتبرًا أن تداول مثل هذه الأنباء قبل خوض المنتخب مبارياته قد يؤدي إلى خلق أزمة غير موجودة.

وقال تامر أمين، إن هناك من يسعى، بحسب تقديره، إلى إثارة أجواء غير مستقرة حول الرياضة المصرية، خاصة مع عودة المنتخب إلى المباريات واستعداد الجماهير لمتابعته وتشجيعه.

وأعرب عن أمله في أن يتعامل حسام حسن وإبراهيم حسن مع الأمر ويحتويا أي أزمة، مؤكدًا ثقته في قدرتهما على إدارة المنتخب، كما دعا الصحفيين الرياضيين والمحللين ووسائل الإعلام إلى وضع المصلحة العامة في مقدمة الأولويات.

وطالب تامر أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بالتعامل مع نشر الشائعات باعتباره مخالفة عندما يتم تداول معلومات دون دليل أو مصدر واضح، مشددًا على ضرورة عدم الترويج لأخبار غير موثقة في مختلف المجالات، سواء الرياضة أو السياسة أو الاقتصاد.

واختتم حديثه بالدعوة إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الأجواء المحيطة بالمنتخب يجب أن تظل مستقرة قبل مبارياته المقبلة.