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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك Z نيسمو.. نيسان سكاي لاين الجديدة| صور

سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة
سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين، وتنتمي سكاي لاين لفئة السيارات الكوبيه، بالاضافة إلي ان نيسان تعتبر أحد أشهر الأسماء في تاريخ صناعة السيارات اليابانية .

 سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة

محرك نيسان سكاي لاين الجديدة

تحصل سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة علي قوتها من محرك VR30DDTT سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

 سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة

مواصفات نيسان سكاي لاين الجديدة

تظهر سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة بتصميم هجومي وعصري مع نسب تصميمية تستحضر بعض ملامح الأجيال الأصلية، وتعمل نيسان بالفعل على تطوير جي تي ار R36 الجديدة .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

 سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة

في عام 1933 ولد اسم نيسان اختصاراً لشركة الأم "نيهون سانجيو"، وأنتجت أول سيارة للشركة من مصنع يوكوهاما عام 1935 تحت اسم "داتسون".

ودخلت نيسان السوق الأمريكية عام 1958 كأول شركة يابانية تبيع سيارات بكميات كبيرة، وأطلقت الشركة السيارة الأسطورية "سكايلاين" عام 1957 والتي تطورت لاحقاً لتصبح سيارة السباق الشهيرة GT-R.

 سيارة نيسان سكاي لاين الجديدة

وأصبحت نيسان أول شركة يابانية تؤسس مقر إقليمياً لها في الشرق الأوسط وتحديداً في دبي عام 1994، بعد تاريخ طويل بدأ منذ الخمسينيات مع نجاح سيارات "نيسان باترول" في المنطقة، وبعدها أصبحت نيسان جزء رئيسي من تحالف رينو و نيسان و ميتسوبيشي لتعزيز الابتكار والسيارات الكهربائية .

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