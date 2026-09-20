مقارنة بين نيسان قشقاي وهيونداي توسان 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان قشقاي و هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان بـ نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP .

محرك نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 574 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان بـ نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 201 كم/ساعة، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 375 ألف جنيه .