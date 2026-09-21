تختار إيه؟ ساوايست S08 إم جي أي سي جى اس 3 امزوم 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست S08 إم جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تمتلك سيارة ساوايست S08 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تنتج سيارة ساوايست S08 موديل 2027 قوة 342 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 525 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تتوافر سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .