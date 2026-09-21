بى واى دى اتو 2 الكهربائية 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027، وتنتمي اتو 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

تحتوي سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

تنتج سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 قوة 200 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

زودت سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 أيضا، قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix .

سعر بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

تباع سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 349 ألف جنيه .