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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك 8 سلندر .. بورشه تخطط لسوبركار جديدة

السوبركار من بورشه الجديدة
السوبركار من بورشه الجديدة
إبراهيم القادري

شركة بورشه تخطط لإطلاق سيارة سوبركار رائدة جديدة تحمل الاسم الكودي المؤقت "S1"، والمفاجأة الكبرى هي اعتزام الشركة تزويدها بمحرك بوكسر مكون من 8 أسطوانات (Flat-Eight)، في خطوة غير متوقعة تعكس تراجعها الجزئي عن الاندفاع الكامل نحو المحركات الكهربائية في فئة السيارات الفائقة.

السوبركار من بورشه الجديدة

مدير مشروع بروشه الجديد  

يأتي هذا المشروع تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد لـ بورش، مايكل ليترز الذي تولى منصبه مؤخراً  وهو قادم من فيراري وماكلارين، كجزء من استراتيجية إعادة الهيكلة والتركيز على الحصرية ورفع هوامش الربح.

السوبركار من بورشه الجديدة

المحرك السوبركار من بورشه

ستحصل السوبركار الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر (Flat-Eight)، بجانب شاحن توربيني مزدوج (Twin-Turbo).

وجدير بالذكر ان بورشه لم يسبق لها إنتاج سيارة طرقات تجارية بهذا التصميم للمحرك من قبل رغم استخدامها له سابقاً في سيارات السباق القديمة .

سعر السوبركار من بورشه الجديدة

سيبدأ سعر السوبركار من بورشه في سوق السيارات السعودي من  2 مليون ريال سعودي.

السوبركار من بورشه الجديدة

من المتوقع أن تستوحي السيارة بعض الملامح الرياضية الكلاسيكية من أيقونة الشركة التاريخية "بورش 911" ولكن بأبعاد سوبركار فائقة.

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

أنشأ فرديناند بورشه مكتب الاستشارات الهندسية تحت اسم Porsche GmbH في شتوتجارت، وصممت الشركة السيارة الشعبية الأولى فولكس فاجن بيتل بتكليف من الحكومة الألمانية وقتها.

وأطلق الابن "فيري بورشه" أول سيارة تحمل اسم بورشه وهي بورشه 356 المصنوعة يدويًا في جيموند بالنمسا، قبل الانتقال لاحقًا إلى مصنع زوفنهاوزن في ألمانيا، وعند العودة إلى المقر الرئيسي في زوفنهاوزن بشتوتجارت وبدء الإنتاج التجاري الواسع.

السوبركار من بورشه الجديدة

وفي عام 1963 تم الكشف عن الأيقونة التاريخية بورشه 911 التي أصبحت الطراز الأكثر شهرة ونجاحًا للشركة عالمياً، وبعدها تم التعاون مع فولكس فاجن لإنتاج طراز VW-Porsche 914 لتوسيع شريحة المبيعات.

وبعدها تم تأسيس بورشه أمريكا الشمالية وإدراج أسهم الشركة للاكتتاب العام لأول مرة، وعام 2002 دخلت عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بإطلاق الطراز الناجح كايين، المتشارك في قاعدته مع مجموعة فولكس فاجن.

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