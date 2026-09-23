إزالة غرف مخالفة على أرض أملاك دولة بمساحة 3000 متر في الحجاز بالغردقة

نفذ حي جنوب الغردقة حملة لإزالة غرفتين مخالفتين أقيمتا على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة الحجاز، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى لجنة استرداد الأراضي، وذلك في إطار متابعة التعديات على أراضي الدولة والتعامل معها وفقًا للقانون.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لقسم التنظيم والتعديات وقسم المتابعة الميدانية ومساعد رئيس الحي، بعد رصد أعمال بناء مخالفة داخل قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 3000 متر مربع.

إزالة غرفتين من الدبش الأبيض

وأوضح الحي أن المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بإنشاء غرفتين من الطوب الدبش الأبيض داخل قطعة الأرض، التي كانت محاطة بسور من الطوب الأبيض، بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، تم الدفع بالفرق المختصة إلى موقع المخالفة، وتنفيذ أعمال الإزالة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسليم الأرض إلى لجنة استرداد الأراضي، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

متابعة على مدار الساعة لرصد المخالفات

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أعمال المتابعة الميدانية داخل نطاق الحي، وعدم التهاون مع محاولات استغلال الفترات المسائية أو الساعات المتأخرة من الليل لتنفيذ أعمال بناء مخالفة أو إشغالات أو غيرها من المخالفات.

وشدد رئيس الحي على استمرار الحملات والمتابعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصة خلال العطلات الرسمية، لرصد أي أعمال مخالفة والتعامل معها في بدايتها، والحفاظ على أراضي الدولة ومنع إقامة أي تعديات جديدة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن مواجهة التعديات ومخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، إلى جانب تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.