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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسيارة فرعونية.. جامعة قنا تشارك في كرنفال أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

سيارة جامعة قنا
سيارة جامعة قنا
يوسف رجب

شاركت جامعة قنا، فى فعاليات الكرنفال الاستعراضي لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي وتحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

وتأتي مشاركة جامعة قنا في الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ محمد وليد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.


 

وشاركت جامعة قنا في الكرنفال الذي يجوب عددًا من شوارع مدينة المنيا انطلاقًا من أمام مقر المحافظة بسيارة ذات طابع فرعوني صُممت لتعكس الهوية الحضارية والتاريخية لمحافظة قنا، إلى جانب التعريف بالمشروعات القومية والتنموية التي تتبناها المحافظة، ضمن مسيرة احتفالية تضم 3416 مشاركًا يمثلون 31 جامعة مصرية، وتستهدف إبراز التنوع الثقافي والتراثي لأقاليم مصر المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أهمية مشاركة طلاب الجامعة في هذه الفعاليات والملتقيات القومية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته، وإتاحة الفرصة لإظهار مواهبهم وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات المصرية وتعزيز روح الانتماء للوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن السيارة جرى تنفيذها من خلال كلية التربية النوعية بالجامعة، تحت إشراف الدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية، وبمشاركة فريق العمل بالكلية، لتعكس الرؤية الفنية والحضارية للجامعة والمحافظة.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، أن أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية.
 


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