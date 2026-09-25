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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سياحة مطروح تحصد المركزين الثاني والثالث في مسابقة "المطبخ المصري .. تراث وهوية"

المركزين الثاني والثالث في مسابقة «المطبخ المصري .. تراث وهوية»
المركزين الثاني والثالث في مسابقة «المطبخ المصري .. تراث وهوية»
أ ش أ

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري، اليوم /الجمعة/، إن كلية السياحة والفنادق بالجامعة؛ حققت إنجازًا جديدًا بحصول طلابها من قسم إدارة الفنادق على المركزين الثاني والثالث في مسابقة «المطبخ المصري .. تراث وهوية»، على مستوى كليات ومعاهد السياحة والفنادق والتي اقيمت مؤخرا بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الطالب أحمد هاني شاكر (بالمستوى الرابع) حصل على المركز الثاني، والطالبة مريم إبراهيم خضر (بالمستوى الرابع) حصلت على المركز الثالث، بعد تقديمهما عددًا من الأطباق والوصفات التراثية المحلية التي تعكس الهوية الثقافية للمجتمع المطروحي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه عقب الفوز تم تعيين الطالبين في أرقى الفنادق، بما يعكس أهمية المسابقة في دعم الطلاب وفتح آفاق مهنية حقيقية أمامهم.

كما تسلّمت المدرس المساعد بكلية السياحة والفنادق ، مونيكا نشأت لبيب، درع التقدير المُهدى للكلية باسم عميد الكلية، إلى جانب جوائز الطالبين، خلال ملتقى المطبخ المصري.

من جانبها، قالت عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى، إن هذا الإنجاز يجسد دور الكلية في إبراز هوية المجتمع المطروحي والحفاظ على تراثه الغذائي باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية المصرية، مشيرةً إلى أهمية الربط بين التعليم والتطبيق العملي؛ بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل، ويدعم جهود الكلية في فتح آفاق وفرص مهنية واعدة أمام أبنائها.

رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري كلية السياحة والفنادق المركزين الثاني والثالث في مسابقة «المطبخ المصري تراث وهوية»

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