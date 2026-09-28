بيحمل ركاب زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحميل ركاب أزيد من المقرر وإنزاله من السيارة حال اعتراضه على ذلك بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالصور “سارية التراخيص”، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 27 سبتمبر الجارى.

وتم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.