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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان اليمني يقر التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي

مجلس النواب اليمني
مجلس النواب اليمني
خاطر عبادة

أقر مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بإعلان التعبئة العامة، خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سلطان البركاني لمناقشة التطورات الوطنية والإقليمية.

سند دستوري وقانوني

جاء القرار استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، ومنها المادة 37 المتعلقة بإعلان التعبئة العامة، والمادة 119/17 بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتعبئة، إلى جانب قوانين الاحتياط العام والدفاع المدني وإنشاء مجلس الدفاع الوطني.

ونص القرار على الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة والعمل به وفقاً للدستور وقرار نقل السلطة والقوانين ذات الصلة، على أن يبدأ سريانه من تاريخ إعلانه وينتهي بزوال أسبابه.

البركاني: تجاوز الخلافات وتوحيد الصف

وأكد رئيس مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية تقتضي مواجهة المخاطر التي تهدد الدولة ومؤسساتها والنظام الجمهوري ووحدة اليمن وأمنه واستقراره.

معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية

وأشاد المجلس بصمود الشعب اليمني والتفافه حول الشرعية الدستورية بقيادة رئيس مجلس القيادة، مؤكداً أن التعبئة تأتي في سياق معركة الدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وجدد البرلمان إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبراً استهداف أمن الدول وسيادتها تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة والتحالف العربي لليمن في مختلف المجالات.

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