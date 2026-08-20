أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة

خطف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأضواء عقب مواجهة برشلونة الودية، بعدما حرص على تبادل القمصان مع الثنائي رافينيا وجافي، في لقطة مميزة عقب نهاية المباراة.

وكان الأهلي قد خسر أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس خوان جامبر الودية، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الأهلي الوحيد، بينما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا بمواجهة برشلونة، بعدما بدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد بمعسكر أقيم هناك منذ السادس من أغسطس الجاري.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين قبل مواجهة برشلونة، حيث حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي في الدوري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس، على ملعب استاد القاهرة الدولي.