الذهب يتلقى ضربة جديدة .. الأوقية تهبط 2% وعيار 21 مفاجأة

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب الملحوظ خلال التعاملات الأخيرة، في ظل تحركات الأسواق العالمية وتأثر المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها أداء الدولار الأمريكي وتغيرات عوائد السندات.

قرارات السياسة النقدية الأمريكية

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

تحقيق المعدن مكاسب محدودة

وبينما تعرض الذهب لضغوط بيعية دفعت أسعاره إلى التراجع في التعاملات الفورية، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق المعدن مكاسب محدودة على أساس أسبوعي، مدعومًا بتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن أسعار الذهب في المعاملات الفورية واصلت تراجعها، لتسجل الأوقية نحو 4380.59 دولارًا، بانخفاض بلغ 2%، متأثرة باستمرار ضغوط البيع وصعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

مكاسب أسبوعية محدودة

ورغم الخسائر التي سجلها الذهب خلال التعاملات اليومية، فإن المعدن الأصفر لا يزال يتحرك نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، في ظل تراجع توقعات المتعاملين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر.

ارتفاع الدولار وعوائد السندات

ويُعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات من أبرز العوامل التي تضغط على الذهب، إذ يقلل صعود العملة الأمريكية من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تزيد العوائد المرتفعة على السندات من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب في مصر

وانعكس التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه، متراجعًا بشكل طفيف مقارنة بمستوياته السابقة.

حركة سعر صرف الدولار والعوامل المؤثرة

ويترقب المتعاملون في السوق المحلية تطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار والعوامل المؤثرة في السوق المصرية، لتحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.