قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن
هيرجع للشاشة وللا لأ؟ رسالة جديدة من أحمد موسى بسبب أزمته الصحية
مش كل نهجان سببه القلب.. حسام موافي يكشف أسباب ضيق التنفس
حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب
سعر الدولار الآن.. الجنيه يتحسن والاحتياطي الأجنبي يقفز لرقم قياسي
وقع في كمين إلكتروني.. اعتقال حاخام أمريكي بعد اتهامه بمحاولة استدراج قاصر جنسيا
تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
شرط مفاجئ من بيزيرا للزمالك فبل العودة إلى القاهرة.. ما هو؟
الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام النصر في دوري المحترفين
القومي للأورام يفتح باب العلاج والتشخيص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
شاهد .. الإعلان الرسمي لفيلم شيش دو يتصدر تريند X في مصر والسعودية
تشكيل الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يتلقى ضربة جديدة .. الأوقية تهبط 2% وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
محمد البدوي

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب الملحوظ خلال التعاملات الأخيرة، في ظل تحركات الأسواق العالمية وتأثر المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها أداء الدولار الأمريكي وتغيرات عوائد السندات.

أسعار الذهب الان

قرارات السياسة النقدية الأمريكية

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة. 

تحقيق المعدن مكاسب محدودة 

وبينما تعرض الذهب لضغوط بيعية دفعت أسعاره إلى التراجع في التعاملات الفورية، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق المعدن مكاسب محدودة على أساس أسبوعي، مدعومًا بتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن أسعار الذهب في المعاملات الفورية واصلت تراجعها، لتسجل الأوقية نحو 4380.59 دولارًا، بانخفاض بلغ 2%، متأثرة باستمرار ضغوط البيع وصعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

مكاسب أسبوعية محدودة

ورغم الخسائر التي سجلها الذهب خلال التعاملات اليومية، فإن المعدن الأصفر لا يزال يتحرك نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، في ظل تراجع توقعات المتعاملين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر.

أسعار الذهب الآن في مصر

ارتفاع الدولار وعوائد السندات

ويُعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات من أبرز العوامل التي تضغط على الذهب، إذ يقلل صعود العملة الأمريكية من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تزيد العوائد المرتفعة على السندات من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب في مصر

وانعكس التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه، متراجعًا بشكل طفيف مقارنة بمستوياته السابقة.

أسعار الذهب الان في مصر

حركة سعر صرف الدولار والعوامل المؤثرة

ويترقب المتعاملون في السوق المحلية تطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار والعوامل المؤثرة في السوق المصرية، لتحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب سوق الذهب المعدن الأصفر الأسواق العالمية أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

ترشيحاتنا

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

بالصور

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد