دعمًا للمواطنين.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان "بازار القاهرة"

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، معرض “ بازار القاهرة ” بمجمع السوق الحضاري، والذي أقامته محافظة القاهرة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود محافظة القاهرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة مع استعداد الأسر لتلبية احتياجات أبنائها من مستلزمات الدراسة.

محافظ القاهرة

وتفقد محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية أجنحة المعرض، واطلعا على المنتجات والسلع المعروضة مؤكدين أهمية التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والاحتياجات التي تلبي متطلبات الأسر، بما يسهم في توفير بدائل مناسبة للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية مع قرب بدء الدراسة



