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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية: استمرار التخفيضات بالمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وزيرة التنمية المحلية و محافظ القاهرة
وزيرة التنمية المحلية و محافظ القاهرة
مريم عزت

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من ١٠٠ عارض، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتى تصل إلى ٥٠% علي بعض المنتجات.

شهد الافتتاح المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والأستاذ مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ودكتور مهندس علاء ناجى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر .

وزيرة التنمية المحلية 

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة والسادة الحضور عددًا من أجنحة البازار، واطلعوا على المنتجات والمستلزمات المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين بها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض بجودة المنتجات وتنوع السلع الغذائية المعروضة في أجنحة ومنافذ البازار والتي تضم كافة مستلزمات الأسرة فيما يخص احتياجات أبناءها للمدارس والسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات وفاكهة وغيرها من السلع الضرورية والتي تم توفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين بالإضافة الي المنتجات الحرفية واليدوية للسيدات من منصة " أيادي مصر " لبعض المحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محافظة القاهرة تشهد افتتاح عدد من المعارض والمنافذ منها معرض أهلاً مدارس والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء بمدينة نصر الأسبوع الماضي ، كما أن هناك ١١ معرضًا بمحافظة الجيزة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد المعارض والمنافذ التي تضم السلع الغذائية للمواطنين في كل مراكز ومدن المحافظات لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف أرجاء المحافظة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جميع المشاركين والعارضين في البازار باستمرار التخفيضات علي السلع والمنتجات المعروضة خاصة في ظل حرص محافظة القاهرة علي عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل المشاركة في البازار ، مشيرة إلي سعي الوزارة مع باقي الوزارات والجهات المعنية للتوسع في اقامة المعارض والمنافذ في جميع محافظات الجمهورية.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظ القاهرة بازار القاهرة

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