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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة نارية بأسيوط .
 


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة القوصية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (سائق "مصاب بكدمات متفرقة" ، نجل شقيقته "مصاب برش خرطوش.. وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم")، وطرف ثان: (سائق " مصاب بكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيام الأول بمعاكسة شقيقة الأخير ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام "عصا خشبية ، أسلحة نارية" محدثين الإصابات المنوه عنها .

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتخلصهم من العصا الخشبية بإلقائها بالطريق العام ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة النارية المستخدمة فى التعدى " بندقية آلية – بندقية خرطوش" ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة نارية

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