مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 بهجمات روسية على 14 منطقة في خاركيف

أعلن حاكم مقاطعة خاركيف الأوكرانية، أوليغ سينيهوبوف، مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 14 منطقة في المقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وكالة أكسيوس، نقلاً عن مسئول في البيت الأبيض، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعلن عن الخطوات التالية في عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا "خططاً جوهرية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل سفرهما إلى أوكرانيا.

وأفاد المصدر بأن ويتكوف وكوشنر يهدفان إلى «دعم أجندة الرئيس ترامب للسلام»، ويتطلعان إلى «اجتماعات مثمرة بنفس القدر» في أوكرانيا كما في روسيا».

وأكد المسئول انضمام مسئولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة إليهما.