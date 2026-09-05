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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات بالمعارض

بازار القاهرة
بازار القاهرة
مريم عزت   -  
كيرلس صلاح

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من ١٠٠ عارض

ومن جانبه أشار ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن افتتاح واستدامة معارض «أهلًا مدارس» يأتيان في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بشأن ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل آلية فاعلة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات اللازمة للمواطنين، وإتاحتها بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بالأسواق، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، فضلًا عن تقليل حلقات التداول والوسطاء، ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار تنافسية

حماية المستهلك 

وأكد «السجيني» أن جهاز حماية المستهلك يواصل تواجده الميداني داخل معارض «أهلًا مدارس» الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب مختلف المعارض والمنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المعلنة، والالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو تقديم عروض وهمية من شأنها تضليل المستهلكين، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق المستهدف من هذه المعارض في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن مشاركة الجهاز في معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة يتفق مع خطة عمل الجهاز وتوجهاته للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لزيادة الاعتماد على منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات المواطنين من خلال منتجات جيدة الصنع وفي نفس الوقت تتمتع بأسعار تنافسية لا تشكل عبئا على المستهلك وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد . وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا المعرض يعد استكمالا لعدد من المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس التي يشارك بها الجهاز في مختلف المحافظات وهو الأمر الذي يساعد أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وبالتالي استمرار مشروعاتهم وتطويرها.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ القاهرة بازار القاهرة

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