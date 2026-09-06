محمد أضا: أحمد فتوح يشعر بعدم التقدير داخل الزمالك.. وزمن التنازلات انتهى

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن حالة من الغضب لدى أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب شعوره بعدم التقدير داخل النادي، رغم كونه أحد نجوم الفريق وأحد أبناء القلعة البيضاء.

وقال أضا، خلال برنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد”، إن فتوح يشعر بأنه لم يحصل على التقدير المناسب من جانب إدارة الزمالك، خاصة أنه قدم العديد من التنازلات خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار داخل النادي.

وأضاف: «فتوح زعلان علشان هو مش متقدر داخل الزمالك، لأنه نجم من نجوم الفريق وابن من أبناء النادي، وهو مش متقدر، وهو اتنازل كتير علشان يكون متواجد داخل نادي الزمالك».

وأوضح أن فتوح ووكيله أبلغا إدارة الزمالك بأن «زمن التنازلات انتهى»، موضحًا أن اللاعب سبق وطلب عقد جلسة مع مسئولي النادي من أجل بحث ملف تجديد عقده، إلا أن الإدارة طالبته بالانتظار بسبب عدم توافر السيولة المالية، إلى جانب انتظار حسم ملف المدير الرياضي للنادي.

وتابع: «آخر جلسة كان فتوح يجلس مع إدارة نادي الزمالك كانت ستكون في وجود جون إدوارد قبل رحيله، ولما جون مشي، فتوح بدأ يسأل إدارة الزمالك: يا جماعة عاوزين نجدد، عاوز أمدد عقدي، برضه قالوا له استنى لما نحل أزمة المدير الرياضي».

وواصل: «رد فتوح ووكيله على إدارة الزمالك: إحنا مستعجلين، لأن اللاعب عنده عروض كثيرة من مصر وخارج مصر، متمثلة في الأهلي وبيراميدز».

وأشار أضا إلى أن موقف فتوح في الوقت الحالي أصبح مختلفًا، موضحًا أن اللاعب يفكر في مصلحته ومستقبله، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى.

واختتم محمد طارق أضا حديثه متسائلًا: «هل الإدارة هتبدأ تتفاوض مع اللاعب على الأقل تعرف المطالب المالية، وهل تستطيع الإدارة توفيرها علشان تحسم الأمر؟».