مبدعون بلا حدود.. احتفالية ثقافية وفنية لدعم ذوي الهمم ضمن مبادرة أسرتي قوتي بالأقصر

نظم قصر ثقافة الطارف بمحافظة الأقصر احتفالية ثقافية وفنية بعنوان «مبدعون بلا حدود»، ضمن فعاليات مبادرة «أسرتي قوتي»، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم وتمكين ذوي الهمم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتعزيز دمجهم في المجتمع.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور هشام أحمد أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأهالي المنطقة.

واستهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبته كلمة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، الذي أكد أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع والحفاظ على حقوقهم ودعمهم، مشيدا بالدور الذي تقوم به قصور الثقافة في احتضان المواهب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم الإبداعية والفنية.

كما شهدت الاحتفالية كلمات للدكتور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، وحسان علي محمد، مدير قصر ثقافة الطارف، حيث أكدا أهمية الأنشطة الثقافية والفنية في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأطفال والشباب من ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات المجتمعية.

وتضمن الجانب الفني من الاحتفالية مجموعة من العروض التراثية والفنية، حيث قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرضا لفن التحطيب، أعقبه عرض للتنورة، إلى جانب عرض فني قدمته فرقة الأقصر للفنون الشعبية للأطفال، وسط تفاعل الحضور.

كما حرصت الفعاليات على إبراز مواهب ذوي الهمم، من خلال تقديم عرض أداء حركي شارك فيه عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رسالة تؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودا وأن اختلاف القدرات لا يمثل عائقا أمام المشاركة والتميز.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من ذوي الهمم المشاركين في الفعاليات تقديرا لمواهبهم وتشجيعا لهم على مواصلة تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، في إطار حرص وزارة الثقافة على توسيع قاعدة المشاركة الثقافية والفنية وإتاحة الأنشطة أمام جميع فئات المجتمع.

ونفذت الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم وتنميتها ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.