صالون الثقافة الجماهيرية بالأقصر يناقش الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية

شهد قصر ثقافة الأقصر فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية تحت عنوان «الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية»، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفكري وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأدارت فعاليات الصالون الشاعرة فاطمة عطا، بمشاركة الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي أحمد، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بمحافظة الأقصر.

وتناول الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي أحمد خلال اللقاء أهمية الوعي في بناء الإنسان والمجتمع، باعتباره أحد الأسس الرئيسية لفهم الواقع والتعامل مع التحديات المختلفة بصورة إيجابية، موضحا أن الوعي يسهم في بناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما ناقش اللقاء مفهوم المواطنة ودورها في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المشاركة والتعاون، إلى جانب أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بما تتضمنه من موروث حضاري وقيم وعادات وتقاليد، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للشخصية المصرية ومصدرا مهما للتنوع الثقافي.

وعقب اللقاء الفكري أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعران سيد صدقي فهمي ومحمد جاد المولى، وقدما خلالها مجموعة متنوعة من القصائد والنصوص الشعرية التي تناولت عددا من الموضوعات والقضايا المختلفة، وسط تفاعل لافت من الحضور.

ونفذت فعاليات الصالون من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشؤون الثقافية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة بهدف دعم الحوار المجتمعي وتنمية التفكير النقدي وتعزيز الوعي لدى الجمهور.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر سبتمبر الجاري تنظيم 26 لقاء فكريا وتوعويا ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية بعدد من المحافظات، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالوعي والمواطنة والأدب والتاريخ، بمشاركة نخبة من الكتاب والنقاد والأكاديميين والمتخصصين.