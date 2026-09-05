قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط
راندا البحيري تطمئن محبيها بعد خروجها من العملية الجراحية.. صور
وزير الري: تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى لإنتاج البولي إيثيلين
عمر مرموش أمام فرصة جديدة مع توتنهام.. هل يكتب النجم المصري بداية مختلفة أمام نوتينجهام؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 | بيع وشراء
سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا
مذيع أمريكي شهير يتصدر التريند بعد اتهام بفعل سلوك غير أخلاقي
مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت
اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي
اليوم وغدا .. قمم نارية في الدوري الإيطالي.. إنتر يصطدم بـ نابولي.. ويوفنتوس يواجه ميلان
عقوبة تصل لـ500 جنيه.. متى يُعاقب المبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة؟
مع دخول المدارس.. الموعد النهائي للأوكازيون الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صالون الثقافة الجماهيرية بالأقصر يناقش الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية

صالون الثقافة الجماهيرية بالأقصر يناقش الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية
صالون الثقافة الجماهيرية بالأقصر يناقش الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية
شمس يونس

شهد قصر ثقافة الأقصر فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية تحت عنوان «الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية»، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفكري وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأدارت فعاليات الصالون الشاعرة فاطمة عطا، بمشاركة الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي أحمد، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بمحافظة الأقصر.

وتناول الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي أحمد خلال اللقاء أهمية الوعي في بناء الإنسان والمجتمع، باعتباره أحد الأسس الرئيسية لفهم الواقع والتعامل مع التحديات المختلفة بصورة إيجابية، موضحا أن الوعي يسهم في بناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما ناقش اللقاء مفهوم المواطنة ودورها في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المشاركة والتعاون، إلى جانب أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بما تتضمنه من موروث حضاري وقيم وعادات وتقاليد، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للشخصية المصرية ومصدرا مهما للتنوع الثقافي.

وعقب اللقاء الفكري أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعران سيد صدقي فهمي ومحمد جاد المولى، وقدما خلالها مجموعة متنوعة من القصائد والنصوص الشعرية التي تناولت عددا من الموضوعات والقضايا المختلفة، وسط تفاعل لافت من الحضور.

ونفذت فعاليات الصالون من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشؤون الثقافية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة بهدف دعم الحوار المجتمعي وتنمية التفكير النقدي وتعزيز الوعي لدى الجمهور.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر سبتمبر الجاري تنظيم 26 لقاء فكريا وتوعويا ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية بعدد من المحافظات، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالوعي والمواطنة والأدب والتاريخ، بمشاركة نخبة من الكتاب والنقاد والأكاديميين والمتخصصين.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

انتهاء فصل الصيف

انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

ترشيحاتنا

كنز

إشارة غامضة تقود إلى كنز تاريخي.. ماذا وجدوا داخل السفينة الغارقة؟

أغلى إبل في العالم

أسرار «الإبل المليونية».. ناقة واحدة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

بالصور

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

أضرار استخدام الإسفنجة في المطبخ لفترة طويلة أخطر مما تتخيلي.. خبير : تحتوي على مستويات مرتفعة من الميكروبات والملوثات .. ويجب تغييرها بشكل منتظم

أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد