أوقاف الأقصر تفتتح مسجد محمد المهدي بالعشي في الزينية بعد تطويره وصيانته

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر اليوم الجمعة مسجد محمد المهدي بمنطقة العشي التابعة لمركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المسجد ليكون جاهزا لاستقبال المصلين وأداء الشعائر الدينية

جاء افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وصيانتها وتطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين وتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبناء على توجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني

وشهد الافتتاح حضور قيادات مديرية أوقاف الأقصر برعاية فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر وفضيلة الشيخ محمود عبد الدايم علي وكيل المديرية وتحت إشراف فضيلة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء ببيوت الله وتهيئتها بالشكل الذي يليق بالمصلين ويوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات فضلا عن دعم الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية

ويأتي افتتاح مسجد محمد المهدي بالعشي ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتطوير عدد من المساجد بمختلف المحافظات بما يعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين