زراعة الأقصر تتابع الحصر الحيازي وتعلن تجاوز نسبة الإنجاز 70% بأحد الجمعيات

أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان مهندس بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، زيارة مفاجئة إلى الجمعية الزراعية بناحية سوزان مبارك بمركز القرنة، لمتابعة انتظام العمل ومعدلات الإنجاز في دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026 ـ 2029 وتطبيق المنظومة الرقمية بدقة.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب محمد محمد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وأسفرت الجولة عن الإشادة بجهود إدارة الوحدة الزراعية برئاسة المهندس أحمد طلحة ومجلس إدارة الجمعية، بعد تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 70% في دورة الحصر الحيازي الجديدة.

كما جرى تنظيم المستندات الحيازية داخل ملفات مخصصة بواقع 50 إخطارا لكل ملف، استعدادا للانتقال إلى المرحلة الغيابية التي انطلقت اليوم، يعقبها التسجيل بدفاتر 4 زراعة والإعلان عنها لاستقبال الطعون، ثم استكمال إجراءات التحديث والتسجيل بسجلات 2 خدمات، وصولا إلى المطابقة النهائية باستخدام أجهزة التابلت لاعتماد الموسم الحيازي الجديد لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة استمرار المتابعة الميدانية لضمان دقة البيانات وانتظام العمل وسرعة إنجاز الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بصورة أفضل.