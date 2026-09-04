من الفضائيات إلى الفيديوهات القصيرة| ماهر فرغلي يكشف كيف طورت الإخوان أدواتها

قال ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان اتجهت خلال الفترة الأخيرة بصورة متزايدة إلى الفضاء الإلكتروني، بعد تراجع الاعتماد على الفضائيات التقليدية، مع التركيز بشكل خاص على الفيديوهات القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا التحول يستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من الشباب والتأثير في وعيهم.

وأوضح فرغلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الجماعة في التعامل مع الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الفكر الإخواني يقوم، وفق تحليله، على فكرة هدم مؤسسات الدولة والمجتمع ثم السعي لإعادة تشكيلهما وفق رؤيته.



وأضاف الباحث في الحركات الإسلامية أن الجماعة سعت تاريخيًا إلى خلق حالة من العزلة الفكرية والشعورية عن المجتمع، ثم توظيف هذه الحالة في مواجهة الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن هذا التصور انعكس على أدواتها وأساليب تحركها المختلفة.



وفيما يتعلق بالانتقال من الفضائيات إلى الفيديوهات القصيرة والمنصات الرقمية، أكد ماهر فرغلي أن الأمر لا يقتصر على تغيير وسيلة التواصل، وإنما يرتبط بوجود نشاط إلكتروني منظم، يضم مجموعات وكيانات متفاوتة، بعضها يعمل بصورة مستقلة ويحقق عوائد مالية من نشاطه، بينما توجد مجموعات أخرى ترتبط بشبكات تمويل ودعم.



وأشار فرغلي إلى أن العامل المالي يمثل أحد المحركات الأساسية وراء استمرار بعض هذه الأنشطة، موضحًا أن تشغيل هذه العناصر يتم وفق أهداف محددة، وأن جزءًا من التحركات الرقمية يأتي في إطار ما يُعرف بحروب الجيل الخامس ومحاولات التأثير من الداخل.



وأكد الباحث في الحركات الإسلامية أن جماعة الإخوان دأبت على استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فرصة للتحريض وإثارة حالة من السخط، إلا أن هذا الرهان، بحسب رؤيته، لم يحقق النتائج المستهدفة في ظل ارتفاع مستوى وعي المواطنين.



ولفت فرغلي إلى أن الجماعة لم تعتمد بعد عام 2013 على مسار واحد، وإنما تحركت عبر ملفات متعددة، من بينها الاقتصاد والمنظمات الحقوقية والتواصل مع جهات ومنظمات خارجية، في محاولة لتدويل قضاياها والضغط على الدولة المصرية من الخارج.



وشدد على أن انتقال الجماعة إلى المنصات الرقمية لا يعني بالضرورة تغيير أهدافها، وإنما يعكس، في تقديره، محاولة لتطوير أدوات الوصول إلى الجمهور، خاصة الشباب، واستغلال القضايا والأزمات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق تأثير أكبر.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/