حسام الغمري: الإخوان يركزون على ديون مصر ويتجاهلون أصول الدولة

أكد حسام الغمري، الباحث السياسي، أن جماعة الإخوان تعتمد بشكل مستمر على ملف الديون في خطابها تجاه الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تتجاهل في المقابل حجم الأصول التي تمتلكها الدولة وما يمكن أن تمثله من قيمة اقتصادية واستثمارية.

وقال الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الخطاب ذاته، لا يتناول حجم الدين الأمريكي، خاصة أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أظهرت وصول إجمالي الدين الأمريكي إلى 40.047 تريليون دولار.

وتابع أن أجهزة استخبارات، تقف وراء تمويل ودعم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى تجربته السابقة عندما كان رئيسًا لقناة «الشرق»، كان هناك وجود حملات إعلامية وتوجيهات ممنهجة استهدفت مصر من جانب جهات استخباراتية معادية للدولة المصرية.

مواقفه المحرضة

وأشار إلى أن الإعلامي محمد ناصر، سبق أن حرّض على قتل ضباط الشرطة المصريين، مؤكدا على حصوله لاحقًا على تأشيرة دخول إلى بريطانيا، وربط ذلك بما وصفه بتصدر ناصر أغلفة عدد من الصحف الغربية عقب مواقفه المحرضة ضد الشرطة المصرية.