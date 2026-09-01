حسام الغمري : الإخوان تحاول تشويه أهمية زيارة الرئيس الصيني لمصر

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان تسعى إلى التقليل من أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وما قد تسفر عنه من مكاسب، عبر خطاب إعلامي وصفه بأنه قائم على التهويل ونشر المعلومات المضللة.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجماعة تكرر خطابًا يروج لفكرة تراجع الدولة، بالتزامن مع مهاجمة مؤسساتها والتشكيك في المشروعات القومية، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف الثقة.

محاولة تقسيم المجتمع

وأضاف أن إعادة نشر الشائعات وتكرارها يمثلان، أحد أبرز أساليب هذا الخطاب، معتبرًا أن الاستقطاب ومحاولة تقسيم المجتمع ينعكسان سلبًا على التماسك والتنمية.