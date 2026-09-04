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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد الأزمات والكوارث بالإسكان يتفقد مرافق مياه الأقصر.. رفع الجاهزية والتعامل مع الطوارئ

وفد «الأزمات والكوارث» بوزارة الإسكان يتفقد مرافق مياه الأقصر لرفع الجاهزية والتعامل مع الطوارئ
وفد «الأزمات والكوارث» بوزارة الإسكان يتفقد مرافق مياه الأقصر لرفع الجاهزية والتعامل مع الطوارئ
شمس يونس

استقبل اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وفدا من الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في زيارة ميدانية تستهدف تعزيز جاهزية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة منظومة التعامل مع الأزمات والطوارئ

وتأتي الزيارة في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق بشأن تطوير منظومات إدارة الأزمات والطوارئ وتفعيل آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية

وشملت الزيارة عقد ورشة عمل بمركز التدريب التابع لشركة مياه الأقصر بحضور عدد من القيادات والمتخصصين حيث ضم وفد الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث الدكتور سامح فهمي المشرف العام على الأزمات والكوارث بالوزارة والدكتور محمد مصطفى رئيس الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث والدكتورة أماني ممدوح رئيس فرق العمل للأزمات والكوارث بأجهزة المدن والدكتورة سالي فايز منسق الوحدة الرئيسية للأزمات والكوارث والدكتور محمد إسماعيل مساعد المشرف على الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة

كما شارك في الزيارة عدد من المهندسين والكيميائيين والمسؤولين عن تشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والأقصر وممثلو جهاز مدينة طيبة الجديدة وجهاز مدينة قنا الجديدة حيث رافق الوفد المهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وتناولت ورشة العمل عددا من المحاور الفنية والتشغيلية المتعلقة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول منظومة التشغيل بمحطة مياه الأقصر وآليات العمل بها وشهد العرض مناقشات فنية موسعة وتبادل الخبرات بين المشاركين

كما استعرضت إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ وآليات الاستعداد المسبق وخطط التعامل مع المواقف الطارئة وأدوار فرق العمل المختلفة وإجراءات التنسيق والتدخل السريع

وتضمن العرض استعراض نماذج من سيناريوهات المحاكاة والتدريبات التي تنفذها الشركة لرفع كفاءة فرق العمل وتعزيز قدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف الأزمات والطوارئ

وأشاد أعضاء الوفد بما تم استعراضه من إجراءات ومنظومات متكاملة في مجالات السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات مؤكدين أهمية استمرار تبادل الخبرات والتجارب العملية بين شركات مياه الشرب والأجهزة المعنية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن الزيارة تأتي في إطار دعم التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير منظومات التشغيل والصيانة وإدارة الأزمات بما يعزز جاهزية المرافق واستدامتها ويدعم توجهات الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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