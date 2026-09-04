الصناعة: نستهدف رفع المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 40% بحلول 2030

قال المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إنّ نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تبلغ حاليًا 20%، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول بهذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ زيادة المكون المحلي ترتبط بتوسيع قاعدة الصناعات المغذية والموردين المحليين.

وأشار، إلى وجود مصانع مصرية بالكامل تنتج زجاج السيارات وكراسي السيارات وأقراص السيارات، متابعًا، أن الوزارة تتابع حركة دخول مصانع جديدة إلى قطاع الصناعات المغذية، معتبرًا أن هذه الحركة تمثل مؤشرًا على وجود ثقة في الصناعة.

وذكر، أنّ الظروف المحيطة بمصر خلال الفترات الماضية أظهرت أن البلاد تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وأن اقتصادها مطمئن للمستثمرين، موضحًا أن الوزارة تجري لقاءات ومفاوضات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين والمصنعين الأجانب الراغبين في العمل والتوسع داخل مصر.

وأكد مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة صناعية متكاملة للسيارات، تبدأ من المستثمر والبرامج والحوافز والسياسات الحكومية، وصولًا إلى قاعدة صناعية متكاملة تليق بمصر. وشدد على أن صناعة السيارات يجب أن تُنظر إليها باعتبارها منظومة مترابطة، وليس مجرد عملية لتجميع السيارات.