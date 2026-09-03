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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بإسنا لضبط الأسعار ومراجعة السلع الغذائية وتحرير 14 محضرا متنوعا جنوب الأقصر

اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا
اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا
شمس يونس

أعلن اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومراجعة جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.

نفذت إدارة البيئة بمركز ومدينة إسنا حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات التجارية ومنافذ بيع اللحوم المجمدة والدواجن والمخابز وذلك بالتنسيق والمشاركة مع إدارة التموين وسلامة الغذاء ومكتب الصحة والسلامة المهنية ومركز التراخيص.

قاد الحملة المهندس ياسر نور مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة إسنا حيث استهدفت المرور على المنشآت للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للسلع الغذائية وعدم وجود مخالفات تتعلق بتداول أو تخزين المنتجات الغذائية والمجمدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية.

كما شملت الحملة مراجعة الاشتراطات الخاصة بالتخزين والتأكد من الحفاظ على المنتجات المجمدة من مصادر التلوث البيئي ومراجعة الموافقات والاشتراطات البيئية والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط إلى جانب متابعة المخابز والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لبيع الخبز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا متنوعا للمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش والتي شملت مخالفات تموينية وصحية وبيئية ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية والتراخيص.

وتأتي الحملات الرقابية في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على الأسواق والمنشآت المختلفة والتعامل الحاسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

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