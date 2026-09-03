نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروع سوق الحبيل الحضاري.. توجيهات بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتعظيم العائد الاستثماري

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة والمهندسة شيماء شرف المنسق الميدانى للمشروع زيارة ميدانية موسعة لموقع مشروع "سوق الحبيل الحضاري" بمركز البياضية للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى وفقًا للجدول الزمني المحدد.

واستمع نائب محافظ الأقصر خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول الموقف الحالي للإنشاءات موجهًا بضرورة رفع معدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة. كما شملت توجيهاته دراسة إمكانية تشغيل المرحلة الأولى من السوق بالاعتماد على الطاقة الشمسية، دعمًا لتوجهات الدولة نحو استدامة الطاقة والتحول الأخضر وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالجدوى والعائد الاقتصادي، وجه نائب المحافظ بدراسة معمقة للفرص الاستثمارية الواعدة التي سيحققها المشروع في محيط المنطقة؛ إذ تكمن الجدوى الكبرى للسوق في كونه خطوة محورية لنقل وتسكين التجار من الأسواق العشوائية والقديمة إلى بيئة حضارية آمنة ومنظمة، مما يضع حدًا للتكدس المروري، ويقضي على الفاقد والمهدر من السلع، ويدمج قطاع التجارة غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية للدولة.

كما يساهم السوق في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وخفض أسعار السلع عبر تقليل حلقات التداول الوسيطة، وجذب استثمارات محلية جديدة تخدم قطاع التجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن سوق الحبيل الحضاري يُنفذ من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية المحلية والبيئة لصالح محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 36 وحدة تجارية، بالإضافة إلى المبنى الإداري، ومبنى الفرز والاستلام؛ مؤكدًا أن السوق سيمثل منفذًا حيويًا لخدمة محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة ومنطقة لوجستية متكاملة، بما يسهم في تنظيم حركة التجارة الإقليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الجولة الميدانية، ترأس نائب المحافظ اجتماع اللجنة المحلية المكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروع، والمشكلة بالقرار الصادر عن محافظ الأقصر رقم 317 لسنة 2026، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه استكمال المرحلة الأولى من المشروع ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق والاعتمادات والتراخيص اللازمة وضمان سرعة نقل التجار فور الانتهاء من التجهيزات.