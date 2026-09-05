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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر.. فرق طبية ثابتة ومتحركة بإسنا والقرنة

استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر.. فرق طبية ثابتة ومتحركة بإسنا والقرنة
استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر.. فرق طبية ثابتة ومتحركة بإسنا والقرنة
شمس يونس

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، من خلال انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف الإدارات الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ودعم جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وتأتي فعاليات المبادرة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف المناطق، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي والاهتمام بالصحة العامة.

وشهدت فعاليات اليوم انتشار الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة في عدد من المناطق، حيث تتواجد الفرق بإدارة إسنا الصحية من خلال فرق ثابتة ومتحركة، إلى جانب الفرق التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وتعمل الفرق الطبية على تقديم خدمات المبادرات الصحية المختلفة، إلى جانب متابعة المواطنين وتوعيتهم بأهمية الكشف المبكر والالتزام بالإرشادات الصحية، بما يسهم في اكتشاف الأمراض والتعامل معها في مراحل مبكرة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار جهودها في تنفيذ المبادرات الصحية وتوفير الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، مع تكثيف أعمال التوعية الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وتأتي مبادرة 100 يوم صحة ضمن جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والوقائية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة مستمرة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الأقصر.

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