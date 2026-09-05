تمهيدًا لرصفه.. محافظ الأقصر يتفقد شارع عبدالمنعم العديسي لمتابعة أعمال المرافق

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم، جولة ميدانية مترجلًا بشارع عبد المنعم العديسي بمنطقة المنشية، لمتابعة أعمال تركيب واستكمال المرافق، تمهيدًا للبدء في أعمال رصف وتطوير الشارع.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، والمهندس وليد محمد، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

وشملت جولة محافظ الأقصر مسافة تقدر بنحو 1200 متر، سيرا على الأقدام ، بدءًا من ميدان صلاح الدين مرورًا بمزلقان القراريش، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، والتي تتضمن شبكات الغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب كابلات الفايبر الخاصة بخدمات الإنترنت، وذلك قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائية.

وتابع محافظ الأقصر أعمال الكشط وتوريد طبقات السن بالشارع من جانب الشركة المنفذة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الأرصفة، وطلاء أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة المظهر العام للشارع قبل الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تفقد محافظ الأقصر ، المنطقة الممتدة في اتجاه الكرنك حتى أمام نادي القوات المسلحة، ووجه عقب الانتهاء من أعمال المرافق بتنفيذ أعمال المرمات اللازمة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق.

وتأتي أعمال تطوير شارع عبد المنعم العديسي في إطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بمنطقة الكرنك.