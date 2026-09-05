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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النقل الأخضر في مصر.. أستاذ طرق يكشف أهمية الأتوبيس الترددي الكهربائي

الأتوبيس الترددي الكهربائي
الأتوبيس الترددي الكهربائي
رحمة سمير

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، أن التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة يمثل نقلة مهمة في منظومة النقل الأخضر في مصر.

الأتوبيس الترددي السريع خطوة نحو النقل المستدام

وأوضح أبو خضرة، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، أن الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يعتمد على الأتوبيسات الكهربائية، يعد أحد أبرز مشروعات النقل المستدام، لما يوفره من وسيلة انتقال سريعة وآمنة ونظيفة.

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وقال إن الأتوبيس الترددي يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الزحام المروري، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير وسائل نقل جماعي أكثر كفاءة.

الكهرباء تدعم منظومة النقل الأخضر

وأضاف أستاذ هندسة الطرق والنقل أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الجديدة يأتي ضمن توجه الدولة نحو التوسع في النقل الأخضر والمستدام، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

تكامل وسائل النقل الجماعي

وأوضح أن منظومة النقل الحديثة أصبحت تعتمد على التكامل بين عدد من وسائل النقل الجماعي، من بينها الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق، بما يتيح ربط المناطق المختلفة وتوفير بدائل أكثر كفاءة للمواطنين.

 

الأتوبيس الكهربائي يواكب المعايير العالمية

وأكد أبو خضرة أن الأتوبيس الكهربائي السريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة نقل حضارية تواكب المعايير العالمية، وتجمع بين السرعة والأمان والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الأتوبيس الترددي.. خدمة مميزة للمواطن بلا تلوث | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

وتعكس هذه المنظومة توجهًا نحو تطوير وسائل النقل الجماعي، والاعتماد بصورة أكبر على حلول النقل المستدام والصديقة للبيئة.

الأتوبيس الترددي الكهربائي النقل الأخضر مصر الزحام المروري النقل الجماعي

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