عماد نوار: اتحاد الطائرة شريك في الإنجاز التاريخي للسيدات.. ونسعى للتألق ببطولتي العالم والأولمبياد

أعرب عماد نوار، المدير الفني لمنتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة عمل طويل وإعداد قوي استمر على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب بعد غياب أكثر من 23 عاما والتتويج باللقب القاري يمثل لحظة تاريخية للكرة الطائرة المصرية.

وقال نوار إن التتويج الأفريقي جاء بعد مرحلة إعداد طويلة، تضمنت إقامة معسكر مغلق استمر لمدة أربعة أشهر، وهو ما ساهم في تجهيز اللاعبات بالشكل الأمثل لخوض منافسات البطولة، مشيدًا بالتركيز والالتزام الكبير الذي ظهر من جميع اللاعبات طوال المنافسات.

وأضاف المدير الفني لمنتخب السيدات أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وفر جميع سبل النجاح للمنتخب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن العمل مع المجموعة الحالية بدأ منذ عام 2023.

وأكد كابتن عماد نوار أن المنتخب الحالي يمتلك مزيجًا مميزًا من اللاعبات الشابات صاحبات الخبرة، إلى جانب اللاعبات المحترفات في الخارج، وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة ويزيد من قدرته على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وأشار المدير الفني لمنتخب السيدات للكرة الطائرة إلى أن المنتخب خاض بطولة استثنائية، بعدما نجح في تحقيق الفوز في جميع الأشواط التي لعبها، بإجمالي 21 شوطًا، دون خسارة أي شوط، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس حالة التركيز والجاهزية الكبيرة التي ظهرت عليها اللاعبات.

وأوضح نوار أن اختلاف الأجواء وصعوبة التنفس في كينيا كانا من أبرز التحديات التي واجهت المنتخب، إلا أن اللاعبات نجحن في التعامل معها بصورة مميزة وتجاوزن جميع الصعوبات حتى الوصول إلى منصة التتويج.

واختتم عماد نوار تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تخطيط وعمل متواصل، مشددًا على أن المنتخب سيواصل العمل بكل قوة خلال المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على مكتسباته وتحقيق المزيد من الإنجازات، بعد النجاح في التتويج بالبطولة الافريقية وضمان التأهل لبطولة العالم المقبلة وكذلك حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.