أول رد فعل لـ وزير الرياضة في حصد سيدات الكرة الطائرة لقب بطولة أفريقيا

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر ولاعبات والجهاز الفني والإداري للمنتخب القومي للكرة الطائرة للسيدات.

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات بالحصول علي بطولة أفريقيا للمرة الرابعة

وجاء ذلك بعد الفوز على منتخب كينيا مستضيف البطوله ووسط جماهيره الغفيرة بثلاث أشواط مقابل لا شيء ، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتتويج باللقب الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه منذ آخر بطولة حققها المنتخب عام 2003 والتأهل رسميا لبطولة العالم 2027وايضا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهنئته للاعبات المنتخب علي هذا الإنجاز التاريخي والغير مسبوق وأضاف الوزير أن حصول منتخب السيدات علي البطولة الأفريقية للمرة الرابعة بعد غياب عن التتويج الافريقي 23 عام هو اكبر إثبات علي سير علي الطريق الصحيح وان هذا الإنجاز الكبير ليس وليد الصدفة والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028للمرة الاولي في تاريخهم هو ثمرة للجهد الكبير الذي بذلته لاعبات المنتخب والجهاز الفني والاتحاد المصري للكرة الطائرة ، متمنيًا مواصلة العمل والاستعداد بقوة خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر للسيدات يتوج بلقب بطولة أفريقيا ويتأهل لـ كأس العالم والأولمبياد

توج منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على نظيره الكيني بنتيجة 3 أشواط دون رد، في المباراة النهائية للبطولة.



ونجح منتخب مصر في استعادة اللقب الأفريقي، بعدما قدم مشوارًا مميزًا خلال منافسات البطولة، محققًا الفوز في جميع مبارياته، ليؤكد تفوقه ويعتلي عرش القارة الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2027، عقب بلوغه المباراة النهائية، قبل أن يواصل تألقه ويحسم اللقب القاري، ليحقق أيضًا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخبات بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا في دور المجموعات، قبل أن يتفوق على بوروندي في دور الـ16، ثم تونس في الدور ربع النهائي، ورواندا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط دون رد.