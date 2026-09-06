جيش الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا ويطلق قذائف مدفعية

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مناطق في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر ميداني قوله إن "قوات الاحتلال استهدفت محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية".

وفي سياق متصل، أفاد "تلفزيون سوريا" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 7 قذائف مدفعية على الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك عقب توغل وتفتيش نفذته قواته مساء السبت.

وأضاف أن إطلاق النار امتد من تلة الجلع في الجولان المحتل باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة.

وبحسب التلفزيون، نفذت دورية إسرائيلية توغلاً في قرية أم الباطنة بريف القنيطرة الأوسط، كما أطلقت قوات الاحتلال النار فوق منازل في الحي الغربي لقرية معرية بريف درعا الغربي.

من جهته، وثّق مركز "سجل" الحقوقي ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية 267 "انتهاكاً" داخل الأراضي السورية خلال شهر أغسطس الماضي، ليرتفع إجمالي الانتهاكات منذ بداية عام 2026 إلى 1752 انتهاكاً.

قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان الأحد وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء و3 أطفال.

وأوضحت أن الإصابات سُجلت في مواقع بجنوب لبنان، وفي مدينة النبطية وبلدة كفر رمان، مشيرة إلى أن الحصيلة أولية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات جاءت رداً على إطلاق مسيّرة تابعة لحزب الله استهدفت قواته في "المنطقة الأمنية" جنوب لبنان.