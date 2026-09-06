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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الحدود العراقية: حدودنا مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كبيرا

قوات الحدود العراقية: حدودنا مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كبيرا
قوات الحدود العراقية: حدودنا مع سوريا تشهد استقرارا أمنيا كبيرا
أ ش أ

 أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، أن الحدود العراقية السورية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، بفضل منظومة متكاملة من التحصينات والموانع والمراقبة الفنية والكاميرات الحرارية، إلى جانب الانتشار والدوريات المستمرة..نافية عبور مجموعة من السوريين الحاجز الأمني على الشريط الحدودي.

وذكرت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) "أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا بعنوان مجموعة من السوريين يعبرون الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري، متضمنا معلومات غير دقيقة، مبينة أن المقطع لا يمت إلى الحدود العراقية السورية بصلة، و أن الجدار الكونكريتي الظاهر فيه يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري".

ودعت قيادة الحدود إلى عدم استغلال ملف الحدود لحصد المشاهدات عبر نشر مقاطع قديمة أو مصورة في مناطق أخرى ونسبها إلى الحدود العراقية، لما يسببه ذلك من تضليل للرأي العام.

وجددت القيادة تأكيدها على أن الحدود العراقية مصانة، وأن قواتها تواصل أداء واجباتها بيقظة ومهنية لحماية أمن العراق و سيادته ومنع أية محاولة للتسلل أو التجاوز على حدوده الدولية.

قوات الحدود العراقية الحدود العراقية السورية وكالة الأنباء العراقية واع

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