خطة والدتها قادته لطبلية عشماوي.. الإعدام شنقا لسائق توك توك حاول التعدي على ابنة شقيقه بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق توك توك، غيابيا، بالإعدام شنقا بعد إدانته بالتعدي على ابنة شقيقه بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، وأحمد محمد غلاب، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 15442 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغ لمركز شرطة البداري من المجني عليها "شهد. ح"، 16 عاما، ووالدته "بسمة. ج"، تتهمان فيه "رفعت. ع"، عم الأولى، ويعمل سائق توك توك، بمحاولته التعدي على الأولى أثناء تواجدها بالمنزل بمفردها، وقدمت الثانية والدة المجني عليها فيديو قامت بتصويره أثناء محاولة المتهم بالتعدي على ابنتها.

وتوصلت تحريات الرائد هشام إبراهيم هاشم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، إلى صحة الواقعة.

وأضافت التحريات أنه استغل صلة القرابة والثقة، حيث إنه عم المجني عليها، وعرض عليها خلال شهر أكتوبر 2025 توصيلها إلى منزلها عقب خروجها من المدرسة باستخدام مركبته "التوك توك".

وأثناء سيرهما بالطريق، غير المتهم مسار طريقه واتجه إلى منطقة زراعية نائية بحجة تحصيل مبلغ مالي من أحد معارفه، وعقب ذلك توقف بالتوك توك بجوار غرفة خشبية وطلب من ابنة شقيقه “المجني عليها” النزول إلى الغرفة وحاول التعدي عليها، وبعد محاولتها الاستغاثة فشل في مخططه وتوجه بها إلى المنزل مهددا إياها بعدم الإفصاح عما حدث إلى والديها.

واستغل المتهم عدم تواجد والديها بالمنزل وتواجد المجني عليها بمفردها، وقام بطرق الباب وعندما رفضت فتح الباب قام بالدخول إلى المنزل من إحدى النوافذ، ثم اعتدى عليها واقتادها إلى إحدى الغرف بعد تقييدها وتكميم فمها، وقام بالاعتداء عليها قبل أن يفر هاربًا إثر سماعه صوت مركبة تقترب من المنزل.

وفور دخول والدتها إلى المنزل، أبلغتها المجني عليها بما تعرضت له واتفقت والدتها مع المجني عليها على استدراج المتهم وأثناء تواجده تقوم الأم بتصويره ليكون دليلا أمام شقيقه والد المجني عليها، وقامت بفعل ذلك واستدرجت المتهم، وأثناء محاولته التعدي عليها قامت الأم بتصويره، وعندما شعر المتهم بتواجد أم المجني عليها لاذ بالفرار من المنزل.