إنتر يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة أمام أودينيزي

يستضيف إنتر ميلان نظيره أودينيزي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، في مباراة يبحث خلالها حامل اللقب عن انتصار جديد يعزز بدايته المثالية للمسابقة، ويمنحه فرصة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل إنتر المواجهة بالعلامة الكاملة بعدما حصد 9 نقاط من أول ثلاث جولات، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بعدما استهل مشواره بالفوز في جميع مبارياته المحلية.

ويعيش فريق المدرب كريستيان تشيفو حالة جيدة على المستوى المحلي، خاصة بعد العودة القوية أمام نابولي في الجولة الماضية، حين قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز وهدف ماركوس تورام.

لكن الانطلاقة المحلية المميزة اصطدمت بتعثر أوروبي، بعدما خسر إنتر أمام ريال مدريد في العاصمة الإسبانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة فرض خلالها الفريق الملكي ضغطًا كبيرًا، قبل أن يسجل كارلوس أوجوستو هدف تقليص الفارق دون أن يغير من نتيجة اللقاء.

على الجانب الآخر، يبحث أودينيزي عن العودة إلى الانتصارات بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام لاتسيو في الجولة الماضية، ليبقى رصيده عند 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، ويحتل المركز العاشر في جدول الدوري.

ويأمل أودينيزي، بقيادة كوستا رونييتش، في تكرار مفاجأة الموسم الماضي عندما تمكن من الفوز على إنتر في «سان سيرو»، لينهي سلسلة من سبع هزائم متتالية أمامه خارج ملعبه.

وتحمل المباراة أهمية للفريقين؛ إنتر يريد الحفاظ على بدايته المثالية قبل مواجهته المرتقبة أمام روما، بينما يسعى أودينيزي للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة جديدة بعد تعثره أمام لاتسيو.