وفاة شقيقتها وحلم.. أسرار تكشفها المطربة منة حول ابتعادها عن الفن

كشفت المطربة منة، صاحبة أغنية «احكيلي وفضفضيلي»، تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الغناء، وكذلك كواليس اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، مؤكدة أن هذا القرار لم يكن مرتبطًا بوفاة شقيقتها نهلة كما يعتقد البعض.

وقالت المطربة منة، خلال لقائها في برنامج «كلام الناس»، إنها حاولت الاستمرار في مجال الفن بعد ابتعاد شقيقتها نهلة، إلا أنها لم تجد نفسها قادرة على مواصلة مشوارها الغنائي بالشكل نفسه، خاصة أن شقيقتها كانت جزءًا أساسيًا من تجربتها الفنية وحياتها منذ الطفولة.

وأوضحت: «بعد لما أختي نهلة بعدت عن الفن، أنا حاولت أكمل، لكن ماحبتش أغني من غيرها تاني، لأن من وإحنا صغيرين كنا بنغني مع بعض طول الوقت، وكنت عايزاها معايا».

