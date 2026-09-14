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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يامال يتحدى مبابي: أستحق الكرة الذهبية وهذا واضح للجميع

يامال
يامال
إسراء أشرف

فتح الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، الباب أمام منافسة قوية على جائزة الكرة الذهبية، بعدما أكد أنه يرى نفسه مستحقًا للتتويج بالجائزة هذا العام، في تصريحات تعكس ثقته الكبيرة بما قدمه خلال الموسم.

وقال يامال في مقابلة مع موقع «يونيفرسو فالدانو»: «أعتقد أنني أستحقها هذا العام لما حققته»، قبل أن يضع نفسه مباشرة في مواجهة كيليان مبابي، نجم ريال مدريد.

وأضاف نجم برشلونة: «بالنسبة لي، أنا ومبابي أفضل لاعبين في العالم، والأمر واضح تمامًا بالنسبة لي، وكل من يشاهد المباريات يعرف ذلك».

وتأتي تصريحات يامال بعد أيام من حديث مبابي عن فرصه في حصد الجائزة، حيث أكد مهاجم ريال مدريد أنه قدم موسمًا قويًا، مشيرًا إلى ما حققه على المستوى الفردي في أهم المسابقات.

وقدم مبابي أرقامًا مميزة مع ريال مدريد، بعدما سجل 42 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات، كما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا، وساهم في وصول منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي.

في المقابل، سجل يامال 24 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وكان من أبرز عناصر الفريق الكتالوني خلال الموسم، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الإسباني، إلى جانب وصول برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويملك يامال دافعًا إضافيًا في سباق الكرة الذهبية، بعدما حل وصيفًا في النسخة الماضية، ويأمل هذه المرة في التتويج بالجائزة للمرة الأولى، بينما يبحث مبابي عن أول كرة ذهبية في مسيرته.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 26 أكتوبر المقبل، وسط منافسة منتظرة بين يامال ومبابي وعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

لامين يامال يامال برشلونة الكرة الذهبية البالون دور مبابي

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